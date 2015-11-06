الخمول والمظهر غير المرتب وافتقار المداعبة.. أسباب تفشل العلاقة الزوجية

هناك بعض الأشياء التى تؤثر سلبيا على العلاقة الجنسية بين الزوجين وتجعلها فاشلة، سواء من خلال عادة سيئة أو وجود بعض العوامل الخارجية التى لها ضرر على العلاقة الجنسية بالأخص على النساء، لأن من الصعب إرضاءهن أكثر من الرجال.

وحسبما جاء فى تقرير نشرته صحيفة" ديلى ميل" البريطانية، بعد أن أجرى علماء النفس دراسة على 5500 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 21-76 اكتشفوا بعض العادات الخاطئة التى تجعل العلاقة الجنسية بين الزوجين فاشلة.

فبالنسبة للنساء، من العادات التى تجعل المرأة تنفر من العلاقة الجنسية، الخمول والمظهر غير المرتب وافتقار الرجل لروح الدعابة، كما وجدت دراسة أجرتها جامعة Western Sydney University، أن افتقار الرجل للمداعبة تحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة من العوامل المسببة لعلاقة جنسية فاشلة بين الزوجين.

وبالنسبة للرجال، أثبتت الدراسات أن الكسل يعتبر فى المركز الثانى من الأسباب التى تؤثر على علاقتهم الجنسية بزوجاتهم، ولأن النساء يصعب إرضاؤهن أكثر من الرجال، لأنهن يتعرضن للحمل، لذا فيجب اختيار شريكة للحياة يكون من السهل إرضائها مع الابتعاد عن الأشياء التى تجعلها تنفر من العلاقة الجنسية.