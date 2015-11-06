بيان لنقابة المعلمين بالقليوبية يدعم وزير الإعلام الأسبق فى الانتخابات

أصدرت نقابة المعلمين بالقليوبية بيانا، أعلنه طلعت عبد الغفار أمين عام النقابة ونقيب معلمى بندر بنها، أعلنت فيه تأييدها لترشيح جمال العربى وزير التعليم الأسبق مرشح حزب الوفد بدائرة قسم بنها.

وقال عبد الغفار فى البيان الذى أعلنه بالنقابة بحضور المرشح جمال العربى وعدد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية وعدد من أعضاء النقابة، إن العربى يعد من أبرز المعلمين الذين بدأوا من نقطة الصفر ووصلوا إلى قمة الهرم الوظيفى ممثلا فى اختياره وزيرا للتربية والتعليم خلال فترة عصيبة من عمر الوطن، قدم خلالها عددا من الإنجازات والقوانين لصالح المعلم والطالب والعملية التعليمية، بالإضافة إلى ما يملكه من رصيد فكرى وثقافى وخبرات وظيفية ورصيد اجتماعى يؤهله أن يكون ممثلا للمعلمين ولدائرة قسم بنها.