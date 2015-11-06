أمين الفلاحين فى مؤتمر بالشرقية: منع تصدير الأرز يعود بالسلب على المزارع

أكد محمد برغش أمين عام الفلاحين، أن الفلاحين هم الذين يتعبون ويكدون ليأكل الشعب المصرى فهم الذين ينتجون دون كلل وأن الفلاح لا ينحنى لأحد سوى العمل والكد والإنتاج، وأهل الصعيد وردوا القصب منذ شهرين ولم يصرفوا مستحقاتهم، وجنى الفلاح القطن ولم يجد أحدا يشتريه منه وأصبح القطن بمثابة الهم والحزن على الفلاح بعد أن كان هو الأمل والفرحة.

وأضاف برغش خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الذى عقده ماهر أبو ماجد المرشح الفردى المستقل تحت عنوان "ماذا يريد الفلاح والناخب من البرلمان القادم"، بحضور الدكتور محمد أبو فرحة خبير التنمية البشرية والدكتور مدحت نجيب الخبير الاقتصادى وجمع غفير من الأهالى بقرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر، منع تصدير الأرز جاء بالسلب والسوء على الفلاح وقرار رئيس الوزراء بدعم 1350 جنيها لكل فدان قمح بشرط أن يشترى القمح بسعر السوق العالمى من الفلاح، ووصل سعر الأردب لـ100 جنيه فقط بالسوق العالمية وبالتالى وقع الفلاح فى خطر شديد.

وطالب الحضور بالتركيز فيمن ينتخب ومن الذى يستطيع إنقاذ الفلاح وما يعانيه لأن جميع دول العالم تدعم الفلاح، لافتا أن البرلمان القادم هو السبيل لاستقرار الاقتصاد المصرى ولابد وأن يكون النائب قويا ينصر الفلاح لتنعم مصر.

وقال ماهر أبو ماجد إنه سيولى اهتماما كبيرا لقضايا الفلاح وسيعمل جاهدا لوضع الحاصلات المصرية فى مكانتها عالميا بتغيير كثير من السياسات.



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