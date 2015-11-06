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بالصور.. إزالة مياه الأمطار من شوارع دسوق وفوه بكفر الشيخ

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بالصور.. إزالة مياه الأمطار من شوارع دسوق وفوه بكفر الشيخ بالصور.. إزالة مياه الأمطار من شوارع دسوق وفوه بكفر الشيخ
تستمر جهود مجلسى مدينتى دسوق وفوه لإزالة المياه المتراكمة فى الشوارع جراء الأمطار، التى شهدتها المدينتان خلال اليومين الماضيين.

وقال محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، إن الجهود مستمرة لإزالة الأمطار من الشوارع وآخرها اليوم الجمعة، لتعود شوارع فوه خالية من المياه بالتعاون بين مجلس المدينة وإدارة الدفاع المدنى، مشيراً إلى أنه يرفع تقرير للمحافظة بآخر ما تم فى هذا الشأن.

وأضاف اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس ركز ومدينة دسق أنه تم إزالة مياه بباقى شوارع المدينة ومنها شارع جابر الريفى وميدان الساعة وشارع داير الناحية وأعيدت الشوارع إلى طبيعتها بعد التخلص من سحب المياه وجارٍ رفع مخلفات الأمطار منها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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