أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. سقوط تمثال العرقسوس غرب الإسكندرية بسبب الأمطار

Google+ Print
بالصور.. سقوط تمثال العرقسوس غرب الإسكندرية بسبب الأمطار بالصور.. سقوط تمثال العرقسوس غرب الإسكندرية بسبب الأمطار
فوجئ أهالى غرب الإسكندرية بسقوط تمثال بائع العرقسوس بجوار المرأة المصرية، متأثرا بالأمطار الغزيرة التى هطلت على الإسكندرية منذ يوم أمس.

وقال محمد توفيق الأمين العام لحزب الثورة المصرية وعضو مؤسس بالحملة الشعبية تراقب الإسكندرية، إن الإهمال انتشر وتوغل بالمحليات وبالأحياء جميعا بالإسكندرية لدرجة أنه أصاب البشر والحجر وأبلغ دليل على ذلك صورة تمثال بائع العرقسوس والمرأة المصرية الشهير بحى غرب بدائرة مينا البصل.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365