بالصور.. سقوط تمثال العرقسوس غرب الإسكندرية بسبب الأمطار

فوجئ أهالى غرب الإسكندرية بسقوط تمثال بائع العرقسوس بجوار المرأة المصرية، متأثرا بالأمطار الغزيرة التى هطلت على الإسكندرية منذ يوم أمس.

وقال محمد توفيق الأمين العام لحزب الثورة المصرية وعضو مؤسس بالحملة الشعبية تراقب الإسكندرية، إن الإهمال انتشر وتوغل بالمحليات وبالأحياء جميعا بالإسكندرية لدرجة أنه أصاب البشر والحجر وأبلغ دليل على ذلك صورة تمثال بائع العرقسوس والمرأة المصرية الشهير بحى غرب بدائرة مينا البصل.

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