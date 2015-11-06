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صورة| بقايا السيارة المفخخة في حادث أبو كبير بالشرقية

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صورة| بقايا السيارة المفخخة في حادث أبو كبير بالشرقية صورة| بقايا السيارة المفخخة في حادث أبو كبير بالشرقية

بقايا سيارة الشرقية ( انفجار ابو كبير)

حصلت وكالة «ONA» على صورة للسيارة التي انفجرت في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، الذي أسفر الحادث عن مصرع شخصين اثنين، إثر الانفجار وآخر يقود دراجة نارية أثناء حديثه معهم.

وأفادت وزارة الداخلية -في بيان- بوقوع انفجار ظهر اليوم الجمعة بسيارة يستقلها شخصين بمدخل مدينة أبو كبير في الشرقية، ونتج عن الحادث مصرع مستقلي السيارة وشخص ثالث يستقل دراجة بخارية كان يتحدث معهما، وعُثر بجوار الجثامين على بطاقتي رقم قومي خاصة بمستقلي السيارة.

وتبين من الفحص أن البطاقتين لـ محمد صلاح محمد إبراهيم وعلي مصطفى محمد السيد، والمذكوريين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 2148 إداري أبوكبير انضمام لـ «جماعة إرهابية»، وأنهما من أعضاء لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان في الشرقية، وتبين أن السيارة ماركة هيونداي شاسيه رقم 232592 وتحمل لوحة معدنية رقم 6234ملاكي القاهرة تبين أنها مزيفة كما تبين من الفحص أن الشخص مستقل الدراجه النارية يدعى صلاح عصام محمد مراد 16 سنة.

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