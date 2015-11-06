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تعرف على الفنان الذي اصيب بالاكتئاب بعد ان منعوه من الاقتراب من قبر رسول الله و قرر الاعتزال

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هو فنان قدير , عرف طريقه متأخرا الى عالم الشهرة حيث كانت بدايه حياته مختلفة تماما , عندما اراد ان يتطوع في حرب فلسطين و هو مازال في الثامنة عشر من عمره , ليذهب الى و يشارك في قتل العديد من الاسرائيلين حتى يقبض عليه و يتم الحكم عليه بالاعدام , حتى يشاء القدر ان يهدد احدهم بتفجير المحكمة اذا لم يتم الافراج عن المتهمين فورا و من بينهم بطلنا الكبير , الا و هو الفنان القدير حسن عابدين رحمه الله .

 

كانت ادواره الملتزمة و الناجحة سببا لشهرته التى دفعت احدى شركات الاعلانات ان تطلب منه القيام ببطولة سلسلة من الاعلانات الخاصة بمنتجها , و التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور العربي , و للاسف لم تلق نفس النجاح لدى النقاد الذين سارعوا للهجوم على الفنان حسن عابدين بسبب الاعلانات , مما سبب له حاله من الاكتئاب الشديد فقرر ان يقوم بعمل عمرة الى الاراضى الحجازية لعله يجد بعض الراحة و للاسف كانت هناك صدمة اخرى في انتظاره ..

حسن-عابدين-(2)

حيث كان الفنان الكريم  في مسجد رسول الله و اقترب من قبر رسول الله  ليؤدى السلام فما كان من رجل الحراسة الا ان طلب منه الابتعاد عنه لانه ممثل , مما تسبب في زيادة اكتئاب الفنان حسن عابدين و صمم على الاعتزال من الفن نهائيا .

 

و لكن تشاء قدرة الله ان يصيبه السرطان فيظل في صراع معه حتى يتوفاه الله في عام 1986  عن عمر يناهز الستة و خمسون عاما .

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