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أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بـ «فتاة المول» غدًا

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أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بـ «فتاة المول» غدًا أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بـ «فتاة المول» غدًا

محكمة – تعبيرية

تبدأ غدًا السبت محكمة جنح الجديدة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فتاة المول”.

كانت نيابة مصر الجديدة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 100 جنيه على ذمة التحقيق في القضية، وذلك بعدما تقدم محاميه بتقرير طبي للنيابة العامة، يفيد فيه بمعاناة موكله من مرض “الصرع” وهو ما يؤثر على سلوكه الشخصي.
> وأنكر المتهم بالتحرش بفتاة “المول”، ارتكابه للواقعة، وذلك خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة مصر الجديدة.

وأكد المتهم “هاني” إنه توجه للمول لشراء ملابس، إلا أنه فوجئ بالفتاة تتحدث بهاتفها المحمول وتسب أحد الأشخاص، ما دفعه للنظر إليها، ففوجئ بالفتاة تستوقفه وتسبه بأمه، مضيفًا “مقدرتش أمسك أعصابي وضربتها بالقلم”، مشددًا على عدم تحرشه بها سواء جنسيًا أو لفظيًا.
> يذكر أن “سمية. ع”، طالبة، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تفيد بأنه أثناء تواجدها بمول الحرية، فوجئت بشاب يقف أمام البوابة ويتحرش بها، وعندما اعترضت وهددته بإحضار أمن المول سبها وتعدى عليها بالضرب.

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