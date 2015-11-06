حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بالشروع في قتل شخص بالتبين

أمرت نيابة التبين بحبس ضابط شرطة وموظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة الشروع في قتل شخص.

وكلفت النيابة الشرطة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض السلاح الميري المستخدم على الطب الشرعي والاستعلام من وزارة الداخلية عنه.

> وكشفت تحقيقات النيابة عن توجه الضابط صحبة مجموعة من أرباب السوابق للاستيلاء على قطعة أرض، ادعى أمام النيابة أنها كانت ملكه، وقامت الحكومة بانتزاعها، وأثناء محاولة بعض الأشخاص المكلفين بحراسة الأرض منع الضابط والمرافقين له من وضع يدهم عليها، قام الضابط بإخراج سلاحه الميري وإطلاق عدد من الأعيرة النارية، والتي أسفرت عن إصابة أحد الاشخاص في ساقه.

> واعترف الضابط أمام النيابة بالواقعة، مؤكدًا أنه من أهالي منطقة التبين من أصل «عرباوي»، وأن هذه الأرض ملك أجداده بوضع اليد، وأن الحكومة قامت بنزعها منهم وبيعها لعدد من الأهالي، وأنه ليس أمامه طريق آخر للحصول على هذه الأرض سوى هذه الطريقة، مضيفًا أن الطرق القانونية عديمة الجدوى في هذه البلد.

وتلقى الرائد وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص على قطعة أرض، وإصابة فوزي رمضان خطاب بطلق ناري، وهروب الجناه، وبالانتقال والفحص تبين أن ضابط شرطة من قوة قسم البساتين وموظف وراء الحادث بسبب نزاع على قطعة أرض.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الضابط والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر الأساسي برقم 4317 لسنة 2015 التبين بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.