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حسن نصر الله يؤكد على ضرورة دعم "الانتفاضة الفلسطينية"

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حسن نصر الله يؤكد على ضرورة دعم "الانتفاضة الفلسطينية" حسن نصر الله يؤكد على ضرورة دعم "الانتفاضة الفلسطينية"

>أكد الأمين العام لحزب الله اللبنانى السيد حسن نصر الله فى كلمة له اليوم الجمعة على ضرورة دعم "الانتفاضة الفلسطينية" لتحقق أهدافها، وفى كلمة امام لقاء لدعم فلسطين يضم علماء دين قال نصر الله "نحيى الانتفاضة الفلسطينية الشريفة المتجددة فى فلسطين"، مشددا على إنها تحتاج إلى كل أشكال الدعم.

وأكد نصر الله أن "الانتفاضة الفلسطينية مؤهلة جداً فى الدفاع عن المسجد الاقصى والمقدسات فى الحد الأدنى"، مضيفا "يجب علينا جميعا إلا نقصر فى بذل اى جهد لتقف وتستمر وتتواصل هذه الانتفاضة ولتحقق الحد الادنى من الأهداف فضلا عن الأهداف الدائمة والمفتوحة فى المعركة المفتوحة".

واضاف نصر الله ان "السلاح المستخدم، السكين أو السيارة، لا يحتاج الى دعم لوجيستى وتعقيدات أو تمويل كبير ولا يمكن مصادرة هذا السلاح"، وقتل منذ بداية أكتوبر 71 فلسطينيا فى اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن نفذها فلسطينيون فى القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. كما قتل تسعة اسرائيليين.

وتقول الشرطة الاسرائيلية ان نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها او الجيش خلال تنفيذ او محاولة تنفيذ عمليات طعن ضد اسرائيليين، وشدد نصر الله على ان "الانتفاضة فاجأت الإسرائيليين"، وهى تضع "الامة من جديد امام مسؤولياتها تجاه فلسطين والاقصى".

ويعتبر حزب الله اسرائيل العدو الأول له، وخاض ضدها فى يوليو العام 2006 حربا اسفرت عن مقتل أكثر من 1200 قتيل فى لبنان، غالبيتهم من المدنيين، فضلا عن 160 قتيلا اسرائيليا معظمهم من العسكريين.
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