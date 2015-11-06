أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الاسرائيلى يقتل فلسطينيين بينهما امرأة مسنة فى الضفة وغزة

Google+ Print
الجيش الاسرائيلى يقتل فلسطينيين بينهما امرأة مسنة فى الضفة وغزة الجيش الاسرائيلى يقتل فلسطينيين بينهما امرأة مسنة فى الضفة وغزة

>قال مسؤولو مستشفى إن الجيش الاسرائيلى قتل بالرصاص فلسطينيين اثنين اليوم الجمعة أحدهما امرأة مسنة اتهمها بمحاولة دهس جنود فى الضفة الغربية المحتلة فى حين شارك الرجل فى احتجاج شابه العنف فى قطاع غزة.

وفى تطور منفصل قال الجيش إن ثلاثة اسرائيليين أصيبوا بجروح فى هجمات بالضفة الغربية اثنان منهم بالرصاص قرب الحرم الابراهيمى فى حين تعرض الثالث للطعن خارج مستوطنة بيت ايل.

وأضاف الجيش انه يجرى البحث عن المهاجمين، وأدت هذه الحوادث إلى استمرار حملة بدأت قبل خمسة أسابيع لهجمات فلسطينية اندلعت لأسباب منها زيادة زيارات اليهود للحرم القدسى وتعثر عملية السلام مع إسرائيل لفترة طويلة.

وقتل 11 إسرائيليا فى هجمات طعن أو إطلاق نار أو غيرها فى حين قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 71 فلسطينيا على الأقل منهم 42 تقول إسرائيل إنهم بادروا بالهجوم. وكثير منهم قصر.

وقالت متحدثة باسم الجيش إنه بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية حاولت امرأة فلسطينية عمرها 72 عاما دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين بسيارتها. وفتح الجنود النار وأصابوا المرأة التى نقلت إلى مستشفى إسرائيلي. وأكد المستشفى سنها وقال إنها توفيت قبل دخولها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365