الجيش الاسرائيلى يقتل فلسطينيين بينهما امرأة مسنة فى الضفة وغزة

>قال مسؤولو مستشفى إن الجيش الاسرائيلى قتل بالرصاص فلسطينيين اثنين اليوم الجمعة أحدهما امرأة مسنة اتهمها بمحاولة دهس جنود فى الضفة الغربية المحتلة فى حين شارك الرجل فى احتجاج شابه العنف فى قطاع غزة.

وفى تطور منفصل قال الجيش إن ثلاثة اسرائيليين أصيبوا بجروح فى هجمات بالضفة الغربية اثنان منهم بالرصاص قرب الحرم الابراهيمى فى حين تعرض الثالث للطعن خارج مستوطنة بيت ايل.

وأضاف الجيش انه يجرى البحث عن المهاجمين، وأدت هذه الحوادث إلى استمرار حملة بدأت قبل خمسة أسابيع لهجمات فلسطينية اندلعت لأسباب منها زيادة زيارات اليهود للحرم القدسى وتعثر عملية السلام مع إسرائيل لفترة طويلة.

وقتل 11 إسرائيليا فى هجمات طعن أو إطلاق نار أو غيرها فى حين قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 71 فلسطينيا على الأقل منهم 42 تقول إسرائيل إنهم بادروا بالهجوم. وكثير منهم قصر.

وقالت متحدثة باسم الجيش إنه بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية حاولت امرأة فلسطينية عمرها 72 عاما دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين بسيارتها. وفتح الجنود النار وأصابوا المرأة التى نقلت إلى مستشفى إسرائيلي. وأكد المستشفى سنها وقال إنها توفيت قبل دخولها.

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