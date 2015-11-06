ضبط أسلحة غير مدرجة على قوائم الشحن بطائرتين عسكريتين فى مطار بغداد

>كشفت وزارة الدفاع العراقية أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، وجه عقب ضبط مسدسات كاتمة للصوت غير متفق عليها ضمن شحنة أسلحة بطائرتين عسكريتين هبطتا بمطار بغداد بعودتهما إلى القاعدتين التين انطلقتا منهما فى الكويت وتركيا وليس إلى إقليم كردستان.

من ناحية أخرى اعلنت وزارة الدفاع العراقية الجمعة ان بغداد تلقت الدفعة الأولى من مقاتلات "ال-159" التشيكية التى يمكن استخدامها فى التدريب والقتال.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر النورى لوكالة فرانس برس أن أول مقاتلتين من هذا الطراز وصلتا الى قاعدة بلد الجوية العراقية الخميس، وترتدى هذه المقاتلات التى يمكن تزويدها صواريخ جو-ارض وصواريخ جو-جو اهمية كبيرة بالنسبة الى القوات العراقية التى تتصدى لتنظيم داعش

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