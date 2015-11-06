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مقتل العشرات من "داعش" بنيران عراقية وإسناد من طيران التحالف

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مقتل العشرات من "داعش" بنيران عراقية وإسناد من طيران التحالف مقتل العشرات من "داعش" بنيران عراقية وإسناد من طيران التحالف

>قتلت القوات العراقية المشتركة عشرات الإرهابيين من تنظيم "داعش" بإسناد من طيران التحالف الدولى فى مناطقة متفرقة بمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى شمال وغربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الجمعة أن التحالف الدولى نفذ 12 طلعة جوية أسفرت عن قتل العشرات من الإرهابيين وتدمير عشرين موقعا قتاليا وأسلحة ومعدات لداعش فى حديثة والفلوجة بالأنبار وسنجار والموصل فى نينوي.. مشيرة إلى أن غارت التحالف أسفرت عن مقتل 9 إرهابيين فى الرمادي.

وتمكنت القوات العراقية من تطهير منطقة "البو مرعي" من مسلحى داعش بالكامل، وواصلت عمليات التطهير فى منطقة "البوحياة" بمحافظة الأنبار بإسناد من الطيران العراقي، وتم تفكيك 24 عبوة ناسفة وقتل 4 إرهابيين وأحبطت القطعات العسكرية الأمامية هجوما لداعش بالسيارات المفخخة على جسر الجرايشى ومنطقة "البو فراج".

وقتلت قوات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب فى منطقة تقاطع السكرية قرب ناحية الصينية العشرات من الإرهابيين ودمرت جرافة وسيارة مفخختين، وأصيب خلال العملية ستة من الجنود العراقيين.. كما نفذ طيران الجيش العراقى خمس طلعات جوية فى علاس وبيجى بصلاح الدين شمالى العراق.

وواصلت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد العمليات الأمنية فى مناطق الغزالية وبغداد الجديدة وسيد غريب والهيتاويين أسفرت عن القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وقتل 5 إرهابيين وتدمير ثلاثة مواقع لعناصر داعش.
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