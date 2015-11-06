مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي بالشرقية ويعزي أهالي الضحايا

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع صباح اليوم، بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له، أن تلك التفجيرات والعمليات الإرهابية لن تزعزع عزيمة المصريين في القضاء على الإرهاب والتطرف، لأن المجتمع المصري لفظ الإرهاب والتطرف ويسعى مع رجال الأمن من الجيش والشرطة لاجتثاث جذوره بكل ما أوتي من قوة.

وأضاف، أن هؤلاء المتطرفين مصرون على نشر الفساد في الأرض وإرهاب الناس ليستحقوا بذلك لعنه الله وخزيه في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وقدم مفتي الجمهورية تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع مصر.

وأصدرت وزارة الداخلية، صباح اليوم، بيانًا يفيد بمقتل 3 أشخاص في الحادث، منهما اثنان مـطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2148 إدارى أبوكبير إنضمام لجماعة إرهابية ، وأنهما من أعضاء لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية، فيما لقى آخر كان يسير بدراجة بخارية بجوار السيارة.