10دول تعلق رحلاتها الجوية لمصر بعد حادث تحطم الطائرة الروسية

إعداد : أحمد أشرف

على الرغم من عدم صدور أى تقارير رسمية، من أي جهة تؤكد تعرض الطائرة الروسية لعملية إرهابية، إلا أن 10 دول -حتى الآن- أعلنت تعليق رحلاتها الجوية إلى الأراضي المصرية، خاصة منطقة شرم الشيخ، وكانت روسيا آخر تلك الدول.

ألمانيا تحذر رعاياها

حذرت، أمس الخميس، الخارجية الألمانية رعاياها من السفر إلى شرم الشيخ، وتعليق جميع رحلاتها إلى هناك، مضيفة أن خبراء من الجانب الألماني يشاركون حاليًا في التحقيقات، كما منعت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية رحلات طيرانها إلى شرم الشيخ، وأوقفت رحلات شركتين تابعتين لها من الطيران في نفس المنطقة.

وقالت «لوفتهانزا»، بحسب صحيفة «روسيا اليوم»، إن الشركتين كانتا تعتزمان تسيير طائراتهما إلى شرم الشيخ مرتين في الأسبوع، وستعمل الشركة الآن على إعادة الركاب من شرم الشيخ، ولكن تم منعهم بناء على تحذير الخارجية الألمانية، وفقًا لما نشرته صحيفة «دويتش فيله» الألمانية.

إسبانيا وبلجيكا توقفان الرحلات

نصحت الحكومة الإسبانية الجمعة مواطنيها بعدم السفر إلى مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية.

وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، إنه في الوقت الراهن لا توجد منطقة في العالم، وليس هناك بلد في مأمن من أعمال إرهابية محتملة.

واعتبرت الخارجية الإسبانية، أن السفر إلى مصر يعتبر «رحلة خطرة للغاية»، ونصحت بالسفر فقط للضرورة.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، في تصريح لإحدى محطات التلفزة المحلية، إننا «ننصح البلجكيين بعدم السفر إلى شرم الشيخ»، مشيراً إلى أن هذه الدعوة سارية المفعول لغاية حتى الحصول على ضمانات بخصوص الإجراءات الأمنية في مطار المدينة المذكورة.

بدورها ذكرت شركة الطيران البلجيكية «جيت إير»، أنها سترسل 3 طائرات إلى شرم الشيخ لإجلاء السياح العالقين هناك، لكنها حظرت على الركاب اصطحاب حقائبهم معهم.

الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة ممن أعلنوا تعليق رحلاتهم الجوية إلى شرم الشيخ، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، التي أكدت أن أمريكا تحذر من الطيران فوق شبه جزيرة سيناء في مصر.

وأفادت أن السفارة الأمريكية بالقاهرة أصدرت تعليمات لموظفيها بعدم السفر إلى سيناء، وأن ذلك يعد إجراءًا وقائيًا؛ حتى تظهر نتائج التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة.

تركيا.. لمدة يومين

وأعلنت الخطوط الجوية التركية، عن تعليق رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت إدارة الخطوط التركية، أن السبب الرئيسي لإلغاء الرحلات، هو المخاوف الأمنية التي تحيط بالمنطقة، وبالفعل ألغى المجال الجوي التركي، أحد الرحلات التي كانت مقرر لها السفر إلى مدينة شرم الشيخ.

فرنسا وأيرلندا

لم تختف فرنسا من تلك المشاهد، حيث أعلن بيان صادر عن الخطوط الجوية الفرنسية، تعليق رحلاتها إلى شبه جزيرة سيناء بشمال مصر، حتى إشعار آخر، كما علقت شركة الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس» رحلاتها إلى هناك بسبب سقوط الطائرة الروسية.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الخميس، بأنها لا تنصح رعاياها بالسفر إلى شرم الشيخ، لأسباب أمنية وحتى تهدأ الأمور.

وأعلنت أيرلندا تعليق جميع رحلاتها من مطار شرم الشيخ الدولي، لحين انتهاء التحقيقات؛ لمعرفة أسباب سقوط الطائرة الروسية بسيناء، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي إثر مخاوف من قيام جماعة إرهابية بإسقاط الطائرة الروسية.

بريطانيا وهولندا تنضمان لقائمة

وجاء إعلان بريطانيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ أمس، لتكمل صورة الانسحابات من المجال الجوي المصري، الذي شهدته البلاد عقب حادثة الطائرة الروسية، وبررت بريطانيا ذلك بأنها تملك معلومات تدفع إلى الاعتقاد بأن قنبلة تسببت بتحطم الطائرة الروسية.

وقررت الخطوط الجوية الهولندية تعليق رحلاتها من وإلى شرم الشيخ، كإجراء مؤقت حتى الأحد المقبل على الأقل، وطالب وزير العدل الهولندي مواطنيه بتوخي الحذر للسفر إلى شرم الشيخ حتى إشعار أخر.

روسيا

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وكانت روسيا آخر تلك الدول، حيث ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وافق على تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، ووضع آلية لعودة السياح الروس.

كان قال رئيس وكالة الأمن الاتحادى الروسى ألكسندر بورتنيكوف اليوم الجمعة إنه يجب على روسيا تعليق كل طائرات الركاب إلى مصر إلى أن تعلم سبب تحطم إحدى طائراتها فى شبه جزيرة سيناء مطلع الأسبوع.