أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| صُحف بريطانية تهاجم مسؤولي مطار شرم الشيخ: «الرشاوى محل اهتمامهم»

Google+ Print
صور| صُحف بريطانية تهاجم مسؤولي مطار شرم الشيخ: «الرشاوى محل اهتمامهم» صور| صُحف بريطانية تهاجم مسؤولي مطار شرم الشيخ: «الرشاوى محل اهتمامهم»

مطار شرم الشيخ – الاندبندنت

كتب:  أحمد أشرف

نشرت صحف بريطانية، اليوم الجمعة، عدة تقرير صحفية عن حالة تأمين مطار شرم الشيخ، وتنوعت التقارير ما بين السخرية من مستوى تأمين المطار والشكاوى من قبول الموظفين المصريين للرشاوى من أجل تسهيل الإجراءات.

وقالت صحيفة مترو البريطانية، إن مواطن بريطاني، رأى مسؤول فحص الشنط في مطار شرم الشيخ، وهو يتجاهل عمليات التفتيش، وينشغل في لعبة «كاندي كراش».

ونقلت الصحيفة عن مواطنة بريطانية، تستعد للإقلاع إلى بلدها، بعد قرار إجلاء الرعايا، قولها إلى زوجها بعد مشاهدتها لمستوى تأمين المطار: «أتمنى ألا يتم تفجير طائرتنا اليوم».

في سياق أخر، نشرت صحيفة الاندبندنت، صور لموظفين أمنيين في مطار شرم الشيخ المصري وهم يقبضون رشاوى من سياح أجانب مقابل تخطيهم الطوابير دون انتظار، اليوم الجمعة.

حالة من الخوف سيطرت على الأجانب الذي وصلوا إلى شرم الشيخ بغرض السياحة قبل حادث تحطم الطائرة الروسية ومقتل كافة ركابها البالغ عددهم 224 عقب 20 دقيقة من إقلاعها، وإعلان شركات طيران عالمية عديدة توقيف رحلاتها إلى أشهر مدن السياحة في .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية