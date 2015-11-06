صور| صُحف بريطانية تهاجم مسؤولي مطار شرم الشيخ: «الرشاوى محل اهتمامهم»

كتب: أحمد أشرف

نشرت صحف بريطانية، اليوم الجمعة، عدة تقرير صحفية عن حالة تأمين مطار شرم الشيخ، وتنوعت التقارير ما بين السخرية من مستوى تأمين المطار والشكاوى من قبول الموظفين المصريين للرشاوى من أجل تسهيل الإجراءات.

وقالت صحيفة مترو البريطانية، إن مواطن بريطاني، رأى مسؤول فحص الشنط في مطار شرم الشيخ، وهو يتجاهل عمليات التفتيش، وينشغل في لعبة «كاندي كراش».

ونقلت الصحيفة عن مواطنة بريطانية، تستعد للإقلاع إلى بلدها، بعد قرار إجلاء الرعايا، قولها إلى زوجها بعد مشاهدتها لمستوى تأمين المطار: «أتمنى ألا يتم تفجير طائرتنا اليوم».

في سياق أخر، نشرت صحيفة الاندبندنت، صور لموظفين أمنيين في مطار شرم الشيخ المصري وهم يقبضون رشاوى من سياح أجانب مقابل تخطيهم الطوابير دون انتظار، اليوم الجمعة.

حالة من الخوف سيطرت على الأجانب الذي وصلوا إلى شرم الشيخ بغرض السياحة قبل حادث تحطم الطائرة الروسية ومقتل كافة ركابها البالغ عددهم 224 عقب 20 دقيقة من إقلاعها، وإعلان شركات طيران عالمية عديدة توقيف رحلاتها إلى أشهر مدن السياحة في مصر.