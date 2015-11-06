مسؤول مصري: مصر لم تعد قادرة على نفي سيناريو وجود «قنبلة» على متن الطائرة الروسية

كتبت: شيماء حفظي

قال مسؤول حكومي مصري لـ «ABC News»، إن السلطات المصرية لم تعد لديها القدرة على نفي احتمالية وجود قنبلة على متن الطائرة المحطمة، وفي اعتقادهم أن يكون هذا هو السيناريو الأكثر احتمالًا.

ووفقًا لـ ABC News، فإن السلطات المصرية قالت إن وجود «قنبلة» على متن الطائرة يعد هو السبب الأكثر عقلانية وقبولًا لانفجار الطيارة الروسية التي تحطمت إثر إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وهو ما جعل روسيا تقرر وقف رحلاتها الجوية إلى مصر، بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالية ان يكون السبب هو عطل فني يعد في ذيل قائمة التوقعات المحتملة المسببة لكارثة الطائرة الروسية.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على قرار تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، كما كلف حكومته بتحديد آليات للعمل على إجلاء رعايا بلاده من مصر، وذلك حتى معرفة الأسباب وراء حادئة الطيارة المنكوبة.