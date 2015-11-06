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بالفيديو – رائعة فلورينزي وإبهار ميسي وميكسيس يتنافسون على جائزة ' بوشكاش '

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بالفيديو – رائعة فلورينزي وإبهار ميسي وميكسيس يتنافسون على جائزة ' بوشكاش ' بالفيديو – رائعة فلورينزي وإبهار ميسي وميكسيس يتنافسون على جائزة ' بوشكاش '

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة عن الـ10 أهداف التي سوف تتنافس على جائزة بوشكاش كأجمل هدف في عام 2015.

ويتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في الحفل السنوي الذي يقيمه الفيفا في شهر يناير المقبل للإعلان أيضا عن اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية.

وجاءت الأهداف كالتالي:

أليساندرو فلورينزي (روما X برشلونة) دوري أبطال أوروبا

ليونيل ميسي (برشلونة X أتليتك بلباو) كأس إسبانيا

كارلوس تيفيز (يوفنتوس X بارما) الدوري الإيطالي

فيليب مكسيس (ميلان X إنتر ميلان) مباراة ودية

ديفيد بول (فليتوود تاون X بريستون نورث إيند) دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

جونزالو كاسترو (ريال سوسيداد X ديبورتيفو لا كورونا) الدوري الإسباني

وينديل ليرا (جويانسيا X أتليتكو) الدوري البرازيلي

كارلي لويد (أمريكا X اليابان) كأس العالم للسيدات 2015

مارسيل نيدينج (بادربورن X بولتون) مباراة ودية

إستيبان راميريز (هيريديانو X ديبورتيفو سابريسا) الدوري الكوستاريكي

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فيديو اليوم السابع

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