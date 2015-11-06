"الصحة": الكشف عن أسباب وفاة طبيبة الإسماعيلية بداية الأسبوع المقبل

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أنه لم يتم الكشف عن حالات بشرية مصابة بالالتهاب السحائى الوبائى منذ شهر أغسطس الماضى.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عدد الحالات التى اصيبت بالالتهاب السحائى الوبائى فى مصر منذ بداية 2015 وحتى الآن بلغت 5 حالات، وكان آخرها فى شهر أغسطس الماضى فى محافظة البحيرة.

وكشف تقرير أولى لوزارة الصحة والسكان حول أسباب وفاة الدكتورة داليا محرز، التي تعمل بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن الوفاة كانت نتيجة إصابة عمل في إحدى القوافل التابعة لوزارة الصحة.

وأكد التقرير أنه لم يثبت حتى الآن إصابتها بمرض الالتهاب السحائي الوبائى ، مشيرا إلى أن الطبيبة داليا محرز تعرضت لحادثتين بالسيارة، الحادث الأول تسبب لها في كسر بقاع الجمجمة، والحادث الثانى تسبب في ارتطام وشبه ارتجاع بالمخ، ونتج عنهما نوبات وتشنجات متكررة.

واوضح التقرير أن مستشفى جامعة قناة السويس، أخذ عينة من النخاع الشوكي وتم تحليلها، ولم تظهر النتيجة حتى الآن وطلبت وزارة الصحة تقريرا مفصلا بحالة الطبيبة منذ دخولها للمستشفى وحتى وفاتها، وسيتم إرسال التقرير أول الأسبوع القادم.

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