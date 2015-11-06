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نقابة الأطباء تقرر دعم متضررى السيول بالإسكندرية والبحيرة بـ750 ألف جنيه

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نقابة الأطباء تقرر دعم متضررى السيول بالإسكندرية والبحيرة بـ750 ألف جنيه نقابة الأطباء تقرر دعم متضررى السيول بالإسكندرية والبحيرة بـ750 ألف جنيه
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء اعتماد مبلغ 750 ألف جنيه لدعم الأهالى المحتاجة للمساعدين والمتضررة فى أحداث السيول على مستوى الجمهورية، وذلك من أرصدة لجنة العطاء القائمة على التبرعات.

وأشارت النقابة، خلال بيان أصدرته، أنه من المقرر أن ينظم فريق من لجنة مصر العطاء، جولة لتفقد الأسر المضارة بمناطق الاسكندرية، وتقديم الدعم المادى الذى يبدأ من 1000 جنيه حتى 400 آلاف جنيه للأسر المحتاجة منها حسب تضرر الحالة و 5 آلاف جنيه للأسرة التى بها متوفى.

وطالبت اللجنة من وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الداخلية ومحافظ الإسكندرية فى إطار التعاون لتقديم أكبر دعم للأسرة المحتاجة المنكوبة، الحصول على المستندات الدالة على تضرر الأسر واحتياجاتها للمساعدة، والتوجيه بقيام فريق من مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بمرافقة لجنة مصر العطاء والجمعيات الخيرية وذلك لتدعيم حصر اللجنة والجمعيات.

يأتى ذلك، بعدما خاطبت لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء مصر كافة الأطراف المعنية لدعم ومؤازرة المحتاجين والمضارين من كارثة السيول التى اصابت محافظتى الاسكندرية والبحيرة بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بجولة ميدانية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.
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مصر 365

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