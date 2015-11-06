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مسئولون غربيون: لا أدلة جنائية تشير إلى إسقاط الطائرة الروسية بقنبلة

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مسئولون غربيون: لا أدلة جنائية تشير إلى إسقاط الطائرة الروسية بقنبلة مسئولون غربيون: لا أدلة جنائية تشير إلى إسقاط الطائرة الروسية بقنبلة
صرح مسئولون أوروبيون وأمريكيون بأن لا أدلة جنائية تشير إلى إسقاط الطائرة الروسية بقنبلة إرهابية، وذلك حسبما قالت فضائية "العربية الحدث" فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان قد ذكر دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية، أن لندن لم تقدم حتى الآن لموسكو المعلومات الموجودة لديها بخصوص تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يوم السبت الماضى، وأضاف "نحن لا نعرف حتى الآن ما هى المعلومات والبيانات التى يعتمد عليها البريطانيون بشأن هذا الحادث".

وقال بيسكوف - فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة -" إن الجانب البريطانى لم يُطلع روسيا حتى الآن على فحوى المعلومات والمعطيات التى لديه بشأن تحطم الطائرة الروسية فى سيناء".

يذكر أن فريق الخبراء البريطانى الذى يحقق فى سبب سقوط طائرة الركاب الروسية السبت الماضى فى سيناء أعرب عن اعتقاده أن قنبلة وضعت فى المنطقة المخصصة لحمل الحقائب فى بطن الطائرة قبل إقلاعها.
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