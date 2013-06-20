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جمال Jennifer Lopez يسرق الأنظار

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جمال Jennifer Lopez يسرق الأنظار جمال Jennifer Lopez يسرق الأنظار

بدت النجمة العالمية Jennifer Lopez جميلة ومتألقة وقوية، أثناء خضوعها لجلسة تصوير إعلان متجرها "Viva Móvil" الخاصّ بالهواتف المحمولة للأسواق اللاتينية، والكائن في شارع "Flatbush"في نيويورك.
وقد اختارت "Lopez" لجلسة التصوير قميصاً زهريّاً مع تنّورة بيضاء. أما اللافت للنظر فكان المكياج البسيط والرائع التي وضعته بنفسها. وجاء المكياج متناسقاً مع سمرة بشرتها وثيابها الزهريّة، أمّا شعرها فكان منسدلاً على طبيعته، فظهرت رائعة الجمال تضجّ أنوثةً وأناقةً.
ما رأيك بإطلالتها؟

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سيدتي