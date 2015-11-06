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67 مليون دولار ثمن لوحة «بيكاسو» النادرة

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67 مليون دولار ثمن لوحة «بيكاسو» النادرة 67 مليون دولار ثمن لوحة «بيكاسو» النادرة

بابلو بيكاسو

بيعت لوحة نادرة للفنان العالمي بابلو بيكاسو، تخفي وراءها عملا آخر، بسعر 67.45 مليون دولار، مساء الخميس، في نيويورك عبر مزاد نظمته دار سوذبيز.

ورُسمت لوحة “لا غوموز” التي تظهر فنانة عارية في العام 1901 عندما كان بيكاسو في سن 19 عاما، وكان بالإمكان أن تحقق بمفردها سعرا عاليا في المزاد، إلا أن ظهر اللوحة يحمل رسما يمثل أحد أصدقاء بيكاسو على شكل عفريت أصفر عار، يعتمر عمامة حمراء وبيضاء، ما يجعل هذه اللوحة فريدة من نوعها وفقاً لما نقلته “فرانس برس”.

وحقق مالك اللوحة الملياردير بيل كوخ صفقة مربحة، إذ اشتراها بـ3 ملايين دولار في العام 1984، غافلا كليا أنها تخفي لوحة أخرى.

واكتشفت اللوحة الثانية خلال أعمال ترميم أجريت العام 2000. وكان سعر اللوحة مقدرا بـ60 مليون دولار.

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