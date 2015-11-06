سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات فى إدفو بأسوان

تمكنت قوة تفتيشية بمركز إدفو، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات حية من نفس العيار، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو والقوة المرافقة من ضبط المتهم (أدهم.ش)، 20 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، وبحيازته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وثلاث طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، وتحرر بالواقعة المحضر رقم (8443) إدارى مركز إدفو وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.