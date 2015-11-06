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القاء القبض على سيدة تحرض الرجال على ممارسة الرذيلة معها

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القاء القبض على سيدة تحرض الرجال على ممارسة الرذيلة معها القاء القبض على سيدة تحرض الرجال على ممارسة الرذيلة معها

القت شرطة مباحث الآداب اليوم القبض على ربة منزل تبغ من العمر 16 عاماً، وذلك بضبطها متلبسة على تحريض بممارسة الفحشاء معها، وذلك بمقابل مادي، وعلى إثره فقد تم تبليغ اللواء حسن سيف مدير الأمن في محافظة المنيا إخطاراً بالواقعة يفيد بضبط سيدة تدعى “دينا.ع.م” 16 عاماً، تقيم في منزل بجانب نادي الطيران في المنيا، وبأنه تم إلقاء القبض عليها متلبسة بتهمة تحريض المارين في الطريق من الرجال على الفجور وممارسة الفحشاء.

ومن خلال التحقيقات مع السيدة اعترفت بأنها كانت تدفع الرجال على ذلك مقابل اجور مالية تتقاضاها معهم، وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها، وتم التحري في القضية وإثبات حقيقة الأمر، وتحر عن الحدث المحضر اللازم، وتم إخطار نيابة محافظة المنيا لتولي زمام الأمور ومحاكمة الفاعلة.

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