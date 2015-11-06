وزير الطيران: أمريكا وبريطانيا لم تشاركا في تحقيقات الطائرة الروسية رغم تصريحاتهما

أعلن حسام كامل، وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، إن بريطانيا والولايات المتحدة، لم تشاركا في التحقيقات الخاصة بتحطم الطائرة الروسية، رغم خروج العديد من التصريحات من جانب الدولتين بشأن احتمالية تعرض الطائرة المنكوبة لحادث إرهابي، مضيفا أن القانون الدولي لا يمنحهما حق المشاركة في التحقيقات.

وأضاف كامل، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن مصر تتعرض لهجمة شرسة، مؤكدًا أنه يجب على الجميع انتظار نتيجة التحقيقات النهائية، واستمرار عمل لجنة التحقيقات حتى اللحظة للوقوف على أسباب الحادث.

كانت تصريحات جاءت على لسان، ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، أن سقوط الطائرة بفعل عمل إرهابي “أمر أكثر من محتمل”، إضافة إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين بنفس الشأن.