أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الطيران: أمريكا وبريطانيا لم تشاركا في تحقيقات الطائرة الروسية رغم تصريحاتهما

Google+ Print
وزير الطيران: أمريكا وبريطانيا لم تشاركا في تحقيقات الطائرة الروسية رغم تصريحاتهما وزير الطيران: أمريكا وبريطانيا لم تشاركا في تحقيقات الطائرة الروسية رغم تصريحاتهما

 

الطيار-حسام-كمال-وزير-الطيران-المدني

أعلن حسام كامل، وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، إن بريطانيا والولايات المتحدة، لم تشاركا في التحقيقات الخاصة بتحطم الطائرة الروسية، رغم خروج العديد من التصريحات من جانب الدولتين بشأن احتمالية تعرض الطائرة المنكوبة لحادث إرهابي، مضيفا أن القانون الدولي لا يمنحهما حق المشاركة في التحقيقات.

وأضاف كامل، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن تتعرض لهجمة شرسة، مؤكدًا أنه يجب على الجميع انتظار نتيجة التحقيقات النهائية، واستمرار عمل لجنة التحقيقات حتى اللحظة للوقوف على أسباب الحادث.

كانت تصريحات جاءت على لسان، ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، أن سقوط الطائرة بفعل عمل إرهابي “أمر أكثر من محتمل”، إضافة إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين بنفس الشأن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية