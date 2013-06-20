5 خطوات للتخلص من إرهاق مرض السكر

كتب : نورهان السبحى منذ 6 دقائق

إذا كنت من المصابين بمرض السكر فربما تشعر بالإرهاق الذى يعد أهم وأبرز أعراض المرض وأفضل طريقة إذن هى استشارة الطبيب المعالج الذى سوف يجرى اختبارات طبية كى يعلم مدى إمكانية التحكم فى مرض السكر، ومن جانبك هناك خطوات صحية مفيدة تجعلك أكثر مقاومة للإرهاق الناتج عن المرض.

1- قم بممارسة الرياضة

تعد ممارسة الرياضة شيئا مهما جدا لمقاومة الشعور بالتعب فهى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يمشون لمدة 30 دقيقة يوميا هم أكثر نشاطا من هؤلاء الذين لا يمارسون الرياضة على الإطلاق.

2- حافظ على مستوى السكر لديك

يمكنك إبقاء مستوى السكر لديك فى مستوى جيد من خلال تناول ثلاث وجبات خلال اليوم، بالإضافة إلى وجبة خفيفة وأكثر من تناول الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات الصحية مثل الفاكهة والخضراوات وتناول اللحوم الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج الخالية من الجلد والأسماك.

3- تجنب المشروبات المليئة بالكافيين

تناول الكثير من الكافيين، خاصة فى الليل، ضار جدا فهو يتسبب فى الأرق واضطرابات النوم ويجعل من الصعب التحكم فى مستوى السكر.

4- تناول المزيد من فيتامين «ب»

فيتامين «ب» مفيد جدا وصحى لمرضى السكر، خاصة ممن يعانون من مشاكل فى الأعصاب الناتجة عن المرض فهو يؤدى إلى ارتخاء الأعصاب ولذلك أكثر من الأطعمة المليئة بفيتامين «ب» مثل الدجاج والبيض والأسماك.

5- أكثر من شرب السوائل

العطش يمكن أن يتسبب فى شعور المريض بالإرهاق ولذلك عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل فحاول أن تشرب على الأقل من 8 إلى 9 أكواب سوائل فى اليوم.