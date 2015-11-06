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برناردينو ليون: السلام لا يمكن أن يكون فى ليبيا دون تأييد جميع الأطراف

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برناردينو ليون: السلام لا يمكن أن يكون فى ليبيا دون تأييد جميع الأطراف برناردينو ليون: السلام لا يمكن أن يكون فى ليبيا دون تأييد جميع الأطراف
أخبار ليبيا.. قال المبعوث الأممى السابق لدى ليبيا برناردينو ليون، إن السلام القابل للاستمرار لا يمكن أن يكون هناك فى ليبيا من دون تأييد جميع الأطراف ومشاركتها البناءة.

وقال برناردنيو، فى كلمة له أمام مجلس الأمن نشرت على الموقع الرسمى للبعثة الأممية لدى ليبيا اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يكون التوصل إلى اتفاق سياسى متوازن عملية صعبة وطويلة الأمد، وسيتوقف النجاح دائمًا على التأييد الجماعى من قبل الأطراف المختلفة لأى اتفاق.

وأضاف أن إمساك الليبيين بزمام عملية الحوار وملكيتهم لنتائجها يظلان فى صميم جهود الوساطة التى تبذلها الأمم المتحدة وهذا ببساطة مبدأ غير قابل للتفاوض.

وتابع ليون قائلا:- وبينما قوبل الاقتراح بالثناء بوصفه إنجازًا كبيرًا فى عملية الحوار، كانت هناك اعتراضات قوية فى بعض الأوساط، ولا سيما داخل مجلس النواب، احتجاجًا على ما اعتُبر تمثيل غير كاف للمنطقة الشرقية، ولا سيما بنغازى.

وأوضح خلال فترة الأسابيع الثلاثة التى أعقبت إعلان التشكيل المقترح لمجلس الرئاسة، أجرت الأمم المتحدة مشاورات وثيقة مع الأطراف من مختلف الانتماءات السياسية فى محاولة لحل الشواغل المتبقية فى ما يتعلق بالتمثيل، وفى هذا الصدد، يبدو أن هناك تأييدًا متزايدًا لفكرة توسيع نطاق مجلس الرئاسة كوسيلة لتعزيز وحماية التقاليد التاريخية الليبية المتمثلة فى كفالة التوازن والتمثيل من المنظورين الجغرافى والإقليمى.

كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد أعلن أول أمس تعيين الألمانى مارتن كوبلر ممثلً خاصً له ورئيسً لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا خلفا للإسبانى برناردينو ليون.

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