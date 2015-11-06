أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

باسم يوسف: «الإعلام غاسل دماغكم و مفهمكم إن بوتين واقف جنبنا»

Google+ Print
الإعلامي الساخر، باسم يوسف

الإعلامي الساخر باسم يوسف – أرشيفية

وجه الإعلامي الساخر باسم يوسف، رسالة إلى منتقديه على تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التي علق فيها على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف الرحلات الجوية الروسية إلى ، قائلًا: «بدل ما تمسكوا في تويتة امسكوا في الإعلام اللي غاسل دماغكم ومفهمكم إن بوتين واقف جنبنا.. ما يصحش كده».
>

وكتب الإعلامي باسم يوسف، في تغريدته التي أثارت الجدل : «بوتين المتآمر عميل الغرب وأوباما، أمر بوقف الرحلات الروسية لمصر؟ إخص ..مايصحش كده».
>

ثم علق بعدها بتغريدة أخرى: «مش فاهم اللي بيفسرالتويتة اللي فاتت إنها شماتة، مش الإعلام اللي قالنا إن بوتين صاحبنا وفي ضهرنا؟ طلع بيتامر علينا زي بقية العالم».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وافق، اليوم،على وقف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، وكلف حكومته بتحديد آليات إجلاء المواطنين الروس من مصر، وذلك حتى معرفة أسباب تحطم طائرة روسيا في سيناء.

 

تغريدات باسم يوسف على تويتر

تغريدات باسم يوسف على تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية