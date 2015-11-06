باسم يوسف: «الإعلام غاسل دماغكم و مفهمكم إن بوتين واقف جنبنا»

وجه الإعلامي الساخر باسم يوسف، رسالة إلى منتقديه على تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التي علق فيها على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، قائلًا: «بدل ما تمسكوا في تويتة امسكوا في الإعلام اللي غاسل دماغكم ومفهمكم إن بوتين واقف جنبنا.. ما يصحش كده».

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وكتب الإعلامي باسم يوسف، في تغريدته التي أثارت الجدل : «بوتين المتآمر عميل الغرب وأوباما، أمر بوقف الرحلات الروسية لمصر؟ إخص ..مايصحش كده».

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ثم علق بعدها بتغريدة أخرى: «مش فاهم اللي بيفسرالتويتة اللي فاتت إنها شماتة، مش الإعلام اللي قالنا إن بوتين صاحبنا وفي ضهرنا؟ طلع بيتامر علينا زي بقية العالم».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وافق، اليوم،على وقف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، وكلف حكومته بتحديد آليات إجلاء المواطنين الروس من مصر، وذلك حتى معرفة أسباب تحطم طائرة روسيا في سيناء.