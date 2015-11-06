محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة عمليات لمتابعة تداعيات الأمطار

شكل الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، غرفة عمليات برئاسته وعضوية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومدير الحماية المدنية ومدير المرور لمتابعة الموقف والتعامل مع تداعيات الأمطار بشكل فوري من أرض الواقع.

وقال بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه تم الاستعانة بسيارات الإطفاء لشفط المياه بجانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعربات الوحدات المحلية ، حيث هطلت إمطار غزيرة على معظم مراكز ومدن المحافظة من الساعة الـ3 فجرا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم واستأنف المطر هطوله من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى بعد ظهر اليوم.

وأضاف البيان، أنه تم توزيع السيارات على تجمعات الأمطار، وأعلنت غرفة العمليات إن حركة المرور أصبحت طبيعية وأن جميع أجهزة الدولة المعنية في حالة استنفار تام لمواجهة أي جديد.

وأكد المحافظ أنّ هناك متابعة من خلال غرفة عمليات المحافظة للأمطار في كفرالشيخ وان سيارات كسح وشفط مياه الأمطار تعمل بالشوارع، وهناك تكاتف من جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار في مختلف مراكز ومدن المحافظة الـ 13 وخاصة المدن المطلة على الساحل الشمالي من المحافظة من بلطيم شرقاً وحتى مطوبس غرباً ، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة مع رؤساء المراكز والمدن.

وكلف محافظ كفرالشيخ برفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة والتعامل السريع مع حالات الطوارئ وضرورة تكثيف حملات النظافة طوال الـ24 ساعة ومراجعة بالوعات تصريف الأمطار وسيارات الشفط وكل المعدات اللازمة، وخاصة أماكن أسفل الكباري والمناطق المحتمل تجمع مياه الأمطار بها، وحل اى مشكلة من خلال غرفة عمليات لتلقي البلاغات والشكاوى والتعامل معها فورًا وإيجاد تنسيق كامل وتام بين جميع أجهزة المحافظة ومختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه يتلقى تقارير كل ساعة من رؤساء المدن بحالة المدن وقرى المراكز والجهود المبذولة لإزالة المياه من الشوارع بالتعاون بين مجالس المدن والحماية المدنية.

وأشار محافظ كفرالشيخ ، إلى أن هناك تعزيزات بالمدن بالمعدات لرفع وإزالة المياه من الشوارع وأن الوضع الآن مستقر ولا يوجد ما يدعو للقلق مشددًا أنه لن يتهاون مع رئيس أى مدينة أو رئيس وحدة قروية فى حالة تكاسله فى إزالة المياه من الشوارع.

وقام محافظ كفر الشيخ، بجولة سيراً على الأقدام فى شوارع وميادين مدينة كفرالشيخ ، تفقد فيها اعمال كسح وسحب مياه الامطار من الشوارع ، ودرجات الاستعداد لجميع الأجهزة المعنية ومستوى جاهزيتها لمواجهة اى ظروف جوية ومناخية طارئة.

وأصدر محافظ كفرالشيخ ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن وأجهزة النظافة ومسؤولي الهيئات وأجهزة المرافق والخدمات على مستوى المحافظة بالتنسيق التام كل فيما يخصة لمواجهه آثار الطقس السيئ الحالية والمحتمل أن تتعرض لها المحافظة هذا العام.

وطالب محافظ كفرالشيخ ، الآهالى بمساعدة القيادات التنفيذية في مواجهة تداعيات وآثار موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت ، معظم مراكز ومدن المحافظة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الأمطار ، مؤكدًا أنه على تواصل مستمر مع الأهالى للاطمئنان عليهم.

يلذكر أن المحافظ كان من المقرر أن يفتتح أمس الخميس، عدة مشروعات بمدينتى فوة وكفر الشيخ، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ولكن الظروف الجوية حالت دون ذلك.