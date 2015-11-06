بالصور.. رئيس الوزراء يأمر برفع حالة الطوارئ لمواجهة آثار السيول بالبحيرة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة إيجاد حلول خلال 24 ساعة لتخفيض مناسيب المياه بالمصارف الزراعية فى نطاق محافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بدايون عام محافظة البحيرة اليوم وتفقده محطة رى بسطرة ومصرف الخيرى بدمنهور بحضور حسام مغازى – وزير الرى، أحمد زكى بدر – وزير التنمية المحلية ومصطفى مدبولى – وزير الإسكان ومحمد سلطان – محافظ البحيرة وقيادات وزارة الرى .

ووجه رئيس الوزراء بتشغيل السحارة الجديدة على مصرف الخيرى بزاوية غزال أسفل ترعة المحمودية اعتبارا من اليوم، وخاصة بعد جاهزيتها فنيا، وتوسيع سحارة الغاز على مصرف زرقون عن طريق عمل بأى باص للمساعدة فى زيادة تصريف وسريان المياه، مع تعميق وتوسيع مصرف ادكو بطول 6 كم بواسطة كراكات عائمة ورفع منسوب جسور مصرف ادكو بعد التقاطع مع ترعة المحمودية حتى المجرور، بمسافة 24 كم فى أماكن متفرقة على الحد الغربى.

كما وجه شريف إسماعيل بتشغيل وحدة من محطة رى ادكو للرفع من مصرف ادكو إلى ترعة المحمودية لمدة يوم واحد لتخفيف منسوب المياه بمصرف ادكو.



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