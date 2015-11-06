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توصيل مياه الشرب لـ250 من الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

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توصيل مياه الشرب لـ250 من الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا توصيل مياه الشرب لـ250 من الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا
قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والجهات المانحة، بتوصيل المياه لـ250 أسرة كمرحلة أولى، والبدء فى المرحلة الثانية من مشروع القرض الدوار بقرى مركز بنى مزار.

وقال المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن فريق العلاقات العامة بالشركة يواصل الزيارات الميدانية بقرية بنى على والشئون التجارية لمعاينة توصيل المياه إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمجلس قروى بنى على فرع بنى مزار قرى أبشاق والخواجه وعزبة على خفاجى بنظام القرض الدوار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والجهات المانحة للمشروع.

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