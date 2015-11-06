بالصور..أهالى البحيرة يتجمهرون لمقابلة رئيس الوزراء

حاصر المئات من أهالى البحيرة محطة صرف الرى بقرية حرقان التابعة لمركز دمنهور لمقابلة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، خلال تفقدهم للمحطة ومتابعة مواجهة أثار السيول التى اجتاحت المحافظة فى الأيام الماضية.

وتجمهر الأهالى أمام رئيس الوزراء للشكوى من غرق أراضيهم ومنازلهم بسبب الأمطار مرددين الهتافات المطالبة بإيجاد حلول سريعة.

وأكد شريف إسماعيل، ضرورة ايجاد حلول خلال 24 ساعة لتخفيض مناسيب المياه بالمصارف الزراعية فى نطاق محافظة البحيرة وذلك خلال اجتماعه بديوان محافظة البحيرة وتفقده محطة رى بسطرة ومصرف الخيرى بدمنهور بحضور حسام مغازى – وزير الرى أحمد زكى بدر – وزير التنمية المحلية ومصطفى مدبولى – وزير الإسكان ومحمد سلطان – محافظ البحيرة وقيادات وزارة الرى.

ووجه رئيس الوزراء بتشغيل السحارة الجديدة على مصرف الخيرى بزاوية غزال اسفل ترعة المحمودية اعتبارا من اليوم وخاصة بعد جاهزيتها فنيا وتوسيع سحارة الغاز على مصرف زرقون عن طريق عمل باى باص للمساعدة فى زيادة تصريف وسريان المياه، مع تعميق وتوسيع مصرف ادكو بطول 6 كم بواسطة كراكات عائمة، ورفع منسوب جسور مصرف ادكو بعد التقاطع مع ترعة المحمودية حتى المجرور بمسافة 24 كم فى أماكن متفرقة على الحد الغربى.

كما وجه بتشغيل محطة طلمبات رى ادكو بتشغيل وحدة واحدة من محطة رى ادكو للرفع من مصرف ادكو إلى ترعة المحمودية لمدة يوم واحد لتخفيف منسوب المياه بمصرف ادكو.



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