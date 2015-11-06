شرطة رأس الخيمة تضبط سارق 800 ألف خلال 5 دقائق

أشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي بالحس الأمني الكبير الذي يتمتع به كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، و بتعاونهم مع رجال الشرطة في منع الجريمة و الحد منها.

جاء ذلك بعد تعرض محل للصرافة للسرقة من قبل أحد الأشخاص و تمكن أفراد الجمهور الذين تصادف وجودهم في موقع الحادث من القبض على السارق و المساعدة رجال الشرطة في السيطرة و التحفظ على المبلغ المالي الذي قام بسرقة، كما توجه القائد العام بالشكر الجزيل رجال التحريات و الشرطة على سرعة الاستجابة منذ تلقيهم البلاغ، ووصولهم إلى موقع السرقة في زمن قياسي، مؤكداً على جهوزية شرطة رأس الخيمة في تعامل مع تلك الجرائم و الأحداث الطارئة، منذ تلقى البلاغ إلى السيطرة على الحدث و القبض على المشتبه بهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين هم السند الرئيسي للشرطة و العين الساهرة أيضاً على أمن المجتمع وراحته، داعياً الجميع إلى عدم التهاون في الإبلاغ و المساعدة لمنع الجريمة و الحد من إنتشارها في مجتمعنا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع عدد من أفراد الجمهور من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية سرق "800" ألف درهم من إحدى محلات الصرافة برأس الخيمة في أقل من (5) دقائق بعد تلقى بلاغ السرقة، وذلك بحسب ما صرح به العميد عبدالله علي منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة.

وأوضح بأنه ورد بلاغ في تمام الساعة "11:40" من ظهر يوم الجمعة لغرفة العلميات يفيد بتعرض أحد محال الصرافة المالية في الإمارة لعملية سطو من قبل أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية وتمكن بالفرار بمبلغ يقارب "800" ألف درهم، وعلى الفور تحركت كافة الجهات المختصة ورجال دوريات التحريات و رجال الدوريات الأمنية، و رجال دوريات المرور، لمكان محل الصرافة، في أقل من خمس دقائق حيث لوحظ شخص يركض وبيده حقيبة، وخلفه يركض مجموعة من المارة وقد أمسكو به، وعلى الفور ساندهم رجال التحريات و الدوريات الأمنية و المرور، في القبض و السيطرة عليه، و التحفظ على الشنطة التي كانت بحوزته و التي كانت تحوي المبلغ المالي، كما تم ضبط السلاح الذي كان بحوزته، والذي اتضح بأنه عبارة عن مسدس بلاستيكي.

وأشار العميد عبدالله منخس بأنه بعد اجراء جمع الاستدلالات مع العاملين في محل الصرافة أفادوا بأنه في الوقت الذي حدثت فيه السرقة كانوا قد أنهوا عملهم و كانوا يهمون بإغلاق محل الصرافة، إلى أن تفاجوا بدخول شخص ملثم و بيده مسدس ملفوف بقطعة قماش، وهو من الجنسية الأسيوية، وقام بتهديدهم لتسليمه الاموال التي بحوزتهم وإلا سيقوم بإطلاق النار عليهم، فمتثلوا لأوامره وقاموا بتسليمه الحقيبة التي تحوي المبالغ المالية وهي تقارب (800) ألف درهم، وبعد أن تسلمها لاذ بالفرار فقاموا على الفور بإطلاق جرس الأنذار الموصول مع غرفة عمليات الشرطة، ولاحقوا المجرم أثناء هروبه وساعدهم في ذلك عدد من المارة، إلى أن وصل رجال التحريات و الدوريات الأمنية، و الدوريات المرورية إلى المكان تم القبض عليه.

وأضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه وبعد إجراء جمع الاستدلالات مع الشخص الموقوف اتضح بأنه قدم إلى البلاد قبل (18) يوماً فقط بتأشيرة عمل صادرة من إحدى الإمارات المجاورة بمهنة عامل، و أنه جاري جمع الاستدلالات معه لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقة، ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة.

وقد أكد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بأن شرطة رأس الخيمة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الإمارة، و ستضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يقوم بتلك السلوكيات و الممارسات التي تعتبر غريبة و بعيدة كل البعد عن مجتمعنا، ومن شانها أن تعكر صفو الأمن و تقلق راحة أفراد المجتمع، داعياً كافة أصحاب المحال التجارية و الصرافة إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات و الأجراءات الامنية التي تضمن سلامة أموالهم و ممتلكاتهم.