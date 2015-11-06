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صور| الكرملين مهاجمًا «شارلي إيبدو»: رسومات الصحيفة عن الطائرة الروسية «مهينة»

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صور| الكرملين مهاجمًا «شارلي إيبدو»: رسومات الصحيفة عن الطائرة الروسية «مهينة» صور| الكرملين مهاجمًا «شارلي إيبدو»: رسومات الصحيفة عن الطائرة الروسية «مهينة»

رسوم شارلي إيبدو الخاصة بالطائرة الروسية – روسيا اليوم

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرسومات التي نشرتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية عن الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء، تعد رسوما مهينة ولا تتفق مع الديمقراطية وحرية التعبير.

وأضاف المتحدث باسم الكريملين، ديمتري بسكوف، أنه في بلادنا، “هذا يسمى إهانة بالمعنى العام للكلمة، هذا ليس له علاقة بالديمقراطية ولا حرية التعبير”، بحسب ما ذكرت “وكالة تاس” الروسية، اليوم الجمعة.

يذكر أن المجلة قد نشرت مؤخرا رسمين متعلقين بكارثة الطائرة الروسية في سيناء يوم 31 أكتوبر، إذ يربط الرسم الأول كارثة الطائرة بالعملية الروسية في سوريا ويظهر إرهابيا يسقط عليه حطام طائرة، ويظهر الرسم الثاني جمجمة وسط حطام الطائرة تتحدث مع نفسها عن مدى خطورة الرحلات الروسية منخفضة التكلفة.

 

 

 

 

 

 

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