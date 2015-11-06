ضبط مصري يهرب 10 آلاف شريط دواء للتخسيس بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا مصريًا، حاول تهريب 10 آلاف شريط دواء للتخسيس بحقيبته لدى وصوله من قطر، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية اشتبه ياسر إبراهيم مأمور الجمارك بإشراف مدير إدارة الجمرك محمد مصطفى، وعبد الراشيد عقيل وجمال سالم، في حقيبة الراكب.

أوضح جهاز فحص حقائب الركاب بالأشعة وجود أجسام معتمة بحقيبته وبفتحها تبين وجود قاع سحري بداخلها 10 آلاف شريط دواء، تم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب.