في_إنجلترا – الأسبوع الـ11– المدفع يواصل طلقاته وسقوط قاهر الكبار.. وكلوب يُغرق مورينيو

واصل مدفع أرسنال طلقاته وأسقط سوانزي بثلاثية رائعة ليحقق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، بينما عانى غريمه مانشستر يونايتد من عُقم تهديفي أمام كريستال بالاس.

وفي الوقت ذاته تغلب ليفربول بقيادة يورجن كلوب على تشيلسي جوزيه مورينيو ليُغرق المدرب الألماني نظيره البرتغالي وحافلته الشهيرة ويجعله يواصل معاناته.

أما مانشستر سيتي فعبر عقبة نوريتش سيتي بصعوبة بالغة بهدفين لهدف بعدما أنقذه يايا توريه بتسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 89، فيما سحق إيفرتون نظيره ساوثامبتون بستة أهداف لهدفين.

أما وست هام قاهر الكبار فعاد لألغازه وخسر أمام الصاعد حديثا واتفورد بهدفين دون رد.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

سُجل خلال تلك الجولة 31 هدفا، واحتسبت ثلاث ركلات جزاء تم تسجيل اثنتين بنجاح فيما أهدر ألكسندر كولارف لاعب مانشستر سيتي واحدة، وكان هناك هدفا عكسيا واحدا فقط.

تم إشهار البطاقات الصفراء 39 مرة، فيما كانت هناك أربع حالات طرد وهو ثاني أعلى رقم حتى الآن بالتساوي مع الجولة السادسة، وذلك بعد الجولة الرابعة التي كان بها ست بطاقات حمراء.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

أفضل فريق

بلا شك استحق إيفرتون أن يكون هو صاحب لقب فريق الأسبوع بعدما سحق ضيفه ساوثامبون الصعب بستة أهداف لهدفين.

وعلى الرغم من أن إيفرتون لم يتحسن كثيرا في نفس تلك المرحلة عن العام الماضي إذ أنه جمع الموسم الماضي بعد مرور 11 جولة 14 نقطة والآن لديه 16 نقطة إلا أنه يحسب له أنه لم يسقط ذهنيا أو نفسيا بعدما نجح ساوثامبتون في إدراك التعادل لتصبح النتيجة 2-2.

فبعد التعادل بخمس دقائق فقط نجح إيفرتون في التقدم مجددا، قبل أن يستطيع تسجيل أربعة أهداف خلال 21 دقيقة من بينهم ثلاثة في ثماني دقائق فقط.

أسوأ فريق

أن تدرك التعادل في ملعب صعب مثل جوديسون بارك ثم بعد 10 دقائق فقط تسمح لخصمك أن يلقب عليك الطاولة ويسجل هدفين متتالين فأنت سيئ للغاية يا ساوثامبتون.

ففي نفس تلك المرحلة الموسم الماضي كان ساوثامبتون لديه 25 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط عن تشيلسي المتصدر، لكنه الآن لديه 17 نقطة في المركز السابع.

أما تشيلسي فهو الآخر يستحق لقب الأسوأ بكل جدارة بعدما قلب ليفربول الطاولة عليه في ملعبه وحول تأخره بهدف دون رد إلى الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

ولم يسدد لاعبو تشيلسي طوال مباراتهم أمام ليفربول سوى تسديدتين فقط فيما استقبلوا ثماني تصويبات.

أكبر نتيجة

أكبر نتيجة كانت هي اكتساح إيفرتون لساوثامبتون بستة أهداف لهدفين في ملعب جوديسون بارك.

مدرب الجولة

استحق يورجن كلوب أن يكون هو مدرب الجولة للمرة الأولى بعد توليه مهمة تدريب ليفربول بعدما نجح في أن يكون فوزه الأول بالدوري الإنجليزي مع فريق مقاطعة الميرسيسايد على ملعب تشيلسي ستامفورد بريدج.

ونجح كلوب في أن يقود ليفربول للفوز في ملعب تشيلسي للمرة الأولى منذ عام 2011.

كما استطاع أن يواصل عقدته لمورينيو بعدما التقيا سويا خمس مرات فاز الألماني في ثلاث مرات، وتعادل مرة وهُزم في مثلها فقط.

لاعب الجولة

استطاع أرونا كونيه مهاجم إيفرتون أن يكون هو لاعب الجولة باستحقاق كامل بعد تسببه في تسجيل فريقه لأربعة أهداف من أصل ستة فاز بها على ساوثامبتون.

اللاعب الإيفواري سجل هاتريك وصنع آخر أيضا، هذا بالإضافة لخلقه فرصتين آخرتين للتسجيل لزملائه.

كما أنه دقة تمريراته بلغت 89%، وكان متواجدا في كل جزء من منتصف ملعب ساوثامبتون وسبب إزعاجا كبيرا لهم.

رقم الجولة

توتنام هو صاحب أكبر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري بدون هزيمة 10 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل في مثلهم وذلك منذ هزيمته في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد بهدف عكسي.

معلومة الجولة

منذ انتقال مسعود أوزيل لأرسنال في عام 2013 لاعب أرسنال هو أكثر من صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي بواقع 22 مرة.

كما أن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي أصبح هو ثالث لاعب ينجح في تسجيل أهدافا في ثماني مباريات متتالية بعد رود فان نيستلروي ودانييل ستوريدج.

تصريح الجولة

كالعادة هو رقم واحد دائما في التصريحات المثيرة للجدل، بالطبع إنه المدير الفني لتشيلسي جوزيه مورينيو.

فبعد هزيمة تشيلسي أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف كانت كل ردود مورينيو على مراسل شبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية هي "ليس لدي ما أقوله".

وحتى حينما سُئل عن هل لديه حلا لمشكلة تشيلسي أجاب ضاحكا "لا أستطيع القول".

يمكنك أيضا مشاهدة الحوار الذي دار بين مورينيو والمراسل من هنا

فريق الجولة

في حراسة المرمى: جاك بوتلاند

في الدفاع:لوران كوتشيلني- مارتن سكرتل- نيكولاس أوتاميندي

في الوسط: مسعود أوزيل- رياض محرز- جيرارد ديلوفيو- جيمي فاردي- فيليبي كوتينيو

في الهجوم:أرونا كونيه- أوديون إيجالو