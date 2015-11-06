الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا وغائماً جزئياً على بعض المناطق وتظهرالسحب المنخفضة على السلاسل الجبلية ظهرا قد تكون ركامية عصرا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الغربية.



> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية /16 - 32 كم/ساعة بوجه عام.



> البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدامين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة واربع دقائق صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 29 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 20 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا



> أبوظبي 34 22 85 25 .

> دبي 34 23 85 25 .

> الشارقة 33 22 80 30.

> عجمان 32 23 80 30.

> أم القيوين 32 23 80 30 .

> رأس الخيمة 32 21 70 30 .

> الفجيرة 31 26 75 45.

> العين 33 23 85 25 .

> ليوا 36 21 95 25 .

> الرويس 34 23 90 45 .

> السلع 34 23 90 40.

> دلما 33 26 85 40 .

> طنب الصغرى 32 25 85 35 .

> طنب الكبرى 32 25 85 35 .

> أبوموسى 32 25 85 35.

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