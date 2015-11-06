رداً على بيان "روتانا" عمرو دياب: وجّهت إنذاراً للشركة قبل يومين

بعد قيام شركة "روتانا" بإصدار بيان أكدت فيه أن الفنان عمرو دياب لم يلتزم ببنود عقده معها ما دفعها إلى اتخاذ قرار فسخ التعاقد معه، وأنّه بتسريب خبر تخليه عن الشركة يهدف إلى الإساءة إليها والتشويش على المتعاملين معها، وأنها رفعت دعوى قضائية ضد الفنان لإلزامه بدفع الشرط الجزائي جراء إخلاله بالتعاقد، أصدر عمرو دياب بياناً تضمّن صوراً عن إنذار كان قد وجهه إلى الشركة قبل بيانها بيومين جاء فيه:

بتاريخ 5 نوفمبر 2015 نشر المكتب الإعلامي لإدارة التسويق في شركة روتانا‬ للصوتيات والمرئيات خبراً مفاده أن شركة روتانا أقامت دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب مطالبة بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد في العقد بسبب إخلاله بالتزاماته.

وهذا الأمر عار تماماً من الصحة إذ لم يعلم النجم الفنان عمرو دياب بالدعوى المذكورة، وقد لزم التنويه أن عمرو لم يخل بإلتزاماته الواردة بالعقد المذكور مع شركة روتانا كعادته، ولكن على العكس من ذلك فإن شركة "روتانا" هي التي أخلت بإلتزاماتها الواردة في ذلك العقد، وبناءاً على ذلك تم إرسال خطاب من مكتب الفنان النجم عمرو دياب الى الشركة ورد فيه : "أننا قد أنجزنا الألبوم الثاني بتمويل ذاتي"، ولم يتم الرد على ذلك الخطاب من جانب الشركة، الأمر الذي حدا بالنجم إلى توجيه إنذار إليها.

وتابع البيان "وقد تم توجيه الإنذار بتاريخ 3/11/2015 برقم 18998 قلم محضر قصر النيل أوضح فيه مخالفة شركة "روتانا لبنود" عقد الإتفاق المؤرخ 15/1/2014" .

وأكد عمرو أن تاريخه الفني يشهد له بالالتزام، وأنه لو لم يكن كذلك لما استمر مع "روتانا" عشر سنوات.

وأرفق عمرو البيان بصورة للإنذار المذكور والمعلن إلى شركة "روتانا" في 3/11/2015.

روتانا في بيان قاس: نحن من تخلى عن عمرو دياب وهذه قصتنا معه

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي