مسرحية "بشويش ٢" تكرّم وزير الثقافة القطري وتحية لروح "بابا لنجة"

الدوحة_ سيدتي نت

تقدم سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث القطري، حضور العرض الرسمي للمسرحية الكوميدية "بشويش ٢" في مسرح قطر الوطني، بحضور اعلامي وجماهيري مميز.

وفي بداية العرض قام السيد عبدالرحمن الملا مدير عام مؤسسة السافلية للإنتاج الفني المنتج للمسرحية، بتكريم سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري تقديراً لدوره الكبير في دعم الإنتاج الثقافي والفني في قطر، ولدوره اقليمياً وعربياً وعالمياً في الحراك الثقافي والفني ، ووفاءاً لدعمه الكبير للنشاط المسرحي ونيابة عن فريق عمل مسرحية "بشويش 2".

واهتماماً وحرصاً منها على الوفاء لكل الذين ساهموا في نهضة العمل الثقافي والفني والاعلامي، كرمت السافلية للانتاج الفني الراحل محمد اللنجاوي (بابا لنجة )، الذي أمضى حياته إلى حين رحيله في خدمة الأطفال.

بعد ذلك تم التقاط صورة جماعية لنجوم المسرحية مع سعادة الوزير الذي أبدى سعادته للحراك المسرحي .

الجدير بالذكر أن مسرحية "بشويش ٢ " تدافع عن حق قطر في استضافة كأس العالم 2022 ، وهي من إنتاج السافلية للانتاج الفني ، تأليف تيسير عبدالله ، إخراج سعد بو رشيد، وبطولة: خالد العجيرب،علي الغرير،

أحمد الفرج، خليل الرميثي، شيلاء سبت، عبدالحميد الشرشني، سلوى الجرًّاش، محمد السني ومنيرة محمد.