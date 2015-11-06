العارضة الأميركية الفلسطينية الأصل جيجي حديد تنفصل عن حبيبين في عام واحد

فاجأت عارضة الأزياء الأمريكية، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد، متابعيها بخبر إنفصالها المفاجئ عن حبيبها النجم الأمريكي، جو جوناس. الثنائي تواعدا لأشهر طويلة طوال الصيف الفائت، بعد انفصال جيجي عن المغنّي كودي سيمبسون. وقد أشارت بعض المصادر الصحافية لمجلّة People، التي أوردت الخبر أخيراً، إلى أنّهما سيبقيان صديقين مقرّبين بالرغم من الانفصال.

وعن تفاصيل إنفصال النجمين، قالت المصادر لـPeople إنّه كان مفاجئاً للمقرّبين، إذ اتخذ القرار بهدوء وروية بعيداً عن الضجّة الإعلامية وإبلاغ الأصدقاء، ولم تكن هناك أيّ أسباب وجيهة ومباشرة أدّت إليه.

النجمان فضّلا ألا يكون الحدث دراماتيكياً، إذ لم يعودا قادرين على التنسيق في مواعيدهما وأعمالهما، و قرّرا الانفصال خشية أن يؤثر ذلك في علاقتهما. ولكن الصداقة ستبقى موجودة.

وفي سياق منفصل، تُشارك حديد في عرض أزياء فيكوريا سيكريت، الذي سيُقام في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في نيويورك.

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