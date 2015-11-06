فاطمة الصّفي أفضل ممثلة مساعدة في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

عمان- سميرة حسنين

فازت النجمة الشابة فاطمة الصّفي بلقب أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسلاتها الثلاثة : "ذاكرة من ورق" و"العم صقر" و" أمنا رويحة الجنة" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً بفئاته الدرامية.

ويعد عام 2015 عام الحظ والنجاح للفنانة فاطمة الصفي لاختيارها ثلاثة أعمال هامة حظيت بمتابعة جماهيرية عالية ولافتة للنقاد والمشاهدين،وبالأخص أداؤها المتميز في "ذاكرة من ورق" بشخصية نورا الطالبة المغتربة في ألمانيا والصديقة المقربة من فجر (شجون الهاجري) التي تتمتع بشخصية إيجابية مقبلة على الحياة والحب والسلام بدون مشاكل، رغم معاناتها من إعاقة في قدمها واضطرارها إلى وضع ساق صناعية إثر تعرضها لحادث خطير،ولم تحل إعاقتها هذه من الإرتباط عاطفياً بشاب أجنبي أحبها حب خالص بدون عقد.

وأبدعت الصفي في أداء دور الإبنة الكبرى لسعاد العبدالله في "أمنا رويحة الجنة" التي تربي إخوتها الأصغر منها في غياب والدتها لعقود لكنها تعجز عن برها،وتتفق مع إخوتها على رفع قضية حجر وعدم أهلية عقلية على والدتها فور عودتها للسيطرة على أموالها بتحريض من شقيقتها الصغرى فتوح.

فاطمة الصفي موهبة خليجية حقيقية مؤهلة بعد نجاحاتها المتتالية أداء أدوار أولى في مواسم رمضان القادمة.