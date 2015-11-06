جوزيه يشرح لعبة ' المجنون ' التي رد بها على مجلس الأهلي

تحدث البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي الأيقونة ساحر الأهلي عن ما قام به في الحوار التليفزيوني مع قناة CBC وحيلة "الرجل العجوز".

جوزيه ظهر متنكرا في لقاء تليفزيوني مع إسعاد يونس وبرنامج (صاحبة السعادة) على قناة CBC. ولعب دور العجوز بذقنه وشاربه وانحناءة ظهره.

جوزيه وافق على ارتداء هذا التنكر، تهكما على ما قاله أعضاء في مجلس إدارة الأهلي عن حقيقة أنهم لم يتعاقدوا معه لأنه عجوز. (شاهد ماذا فعل جوزيه للرد على مجلس الأهلي)

وسلطت صحيفة أوجوجو البرتغالية الضوء على جوزيه وما فعله في لقاء الظهور التليفزيوني تحت عنوان "الجنون".

وقال جوزيه: "قمنا بتسجيل الحلقتين قبل أسبوعين. وقتها تحدثوا معي عن المقدمة التي ستظهر مع تقديمي وظهوري. ولكن وقتها فكرت في شيء أخر".

وأضاف في تصريحات للصحيفة البرتغالية "فكرت وقتها في تلك الحيلة والظهور كرجل عجوز. وكان رد فعل الجميع مجنون".