بالصور.. الوحدة المحلية بأسوان تشوه تمثالا لـ"العقاد" أثناء محاولة ترميمه

على منصة من الجرانيت الأحمر الأسوانى، وسط ميدان حى العقاد بمدينة أسوان، يوجد التمثال النصفى "المشوه" لعملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، والذى أزاح اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، الستار عنه، أمام ساحة مشاهدة بها كراسى خشبية ومدعمة بكشافات لإضاءة التمثال.

أدى خروج التمثال بهذا الشكل المشوه، بعد محاولة ترميمه وتجديده بعد أن طالته يد الإهمال لسنوات طويلة وتعرض لشروخ وتلفيات، من خلال تطوع فنى الجرانيت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومجموعة من العاملين بأقسام الصيانة والتجميل والكهرباء والحدائق والنظافة بمجلس المدنية، لتوفير النفقات اللازمة لذلك.

وتسبب شكل التمثال المشوه فى موجة من السخرية لعدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والمواطنين بمحافظة أسوان، وأكد "عبد الدايم عز الدين"، أحد المواطنين، أن التمثال لا يعبر عن الفن إطلاقاً، وتشويه لكل جميل، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل الاستعانة بفنانين يعبرون بشكل أفضل من ذلك.

وأضاف زكريا عبد النعيم، "أن ما حدث كارثة واستخفاف بعقول المواطنين فى أسوان، وإساءة للأديب العملاق وتاريخه"، قائلا، "شر البلية ما يضحك.. والله بيفكرنا بالراجل بتاع مسرحية المتزوجون".

وتابع مواطن - فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك صراعا خفيا بين رئيس الوحدة المحلية الحالى والسابق، بعد أن قرر المحافظ ترقية رئيس المدينة السابق لمنصب القائم بأعمال السكرتير العام المساعد، وبعد شغل الوظيفة عقب قرار وزير التنمية المحلية، أصبح هناك صراع على منصب رئيس مجلس المدينة، فيحاول الحالى كسب رضاء المحافظ لبقائه فى منصبه، وجعل تطوير تمثال العقاد بالجهود الذاتية بعيداً عن المقاولين، بالرغم من أن موقع التمثال مهم وحيوى.



>