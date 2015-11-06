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بالفيديو شاهد رد أحمد موسى وكيف تم ضربه “بالبيض ” فى بريطانيا

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بالفيديو شاهد رد أحمد موسى وكيف تم ضربه “بالبيض ” فى بريطانيا بالفيديو شاهد رد أحمد موسى وكيف تم ضربه “بالبيض ” فى بريطانيا

تم الإعتداء على الإعلامى”احمد موسى “المذيع فى قناة “صدى البلد” ومقدم برنامج على “مسئوليتى  “أثناء دعمه للرئيس السيسى فى زيارته لبريطانياضمن الوفد الإعلامى المصرى المرافق له.

كان أحمد موسى يحتفل بقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط مظاهرة من الجالية المصرية الموجودة فى اوروبا والتى جاءوا من أماكن عديدة من الدنمارك وفرنسا والسويد لدعم   ورئيس دولتهم  .

أثناء الاحتفال والهتاف بأسم مصر ظهر أحد المعارضين للرئيس السيسى وقام بقذف الاعلامى أحمد موسى “ببيضة” من الخلف.

فوجىء احمد موسى بهذا الحدث بينما طارد رجال الشرطة البريطانية الرجل الذى قام بالاعتداء على موسى, والقبض عليه.

بعد ذلك استأنف احمد موسى الإحتفال  قائلا: أن الشرطة البريطانية لابد أن تتخذ الإجراءت المناسبة لصد هؤلاء المعارضين.

اشار احمد موسى أنه من الطبيعى أن يتواجد المعارضين للرئيس السيسى وهذه هى أخلاقهم ولن ندعهم يفسدوا علينا فرحة الإحتفال بزيارة الرئيس الى بريطانيا ودعمه والوقوف بجانبه.

جدير بالذكر أن هذه المرة لم تكن المرة الأولى التى يتم فيها الإعتداء على الاعلامى أحمد موسى ولكن هناك اعتداء اخر   كان فى باريس اثناء زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا.

واليكم الفيديو بتفاصيل الاعتداء ورد احمد موسى:

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