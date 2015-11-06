«الكرملين»: تعليق رحلات روسيا لمصر لا يعني تحطم الطائرة بسبب هجوم إرهابي

قال الناطق باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، إن تعليق الرحلات الروسية إلى مصر لا يعني أن سقوط الطائرة الروسية ناجم عن عمل إرهابي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق، اليوم الجمعة، على توصية هيئة الأمن الفدرالية بتعليق رحلات الطائرات الروسية إلى مصر حتى تتضح أسباب كارثة سيناء.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال اجتماع للجنة الروسية لمكافحة الإرهاب الجمعة 6 نوفمبر، إن الرئيس بوتين كلف الحكومة بوضع آلية لإعادة المواطنين الروس من مصر، إضافة إلى تعليمات الرئيس الروسي ببناء التعاون مع الجانب المصري لضمان أمن الرحلات الجوية.