الترويج لألبوم حسام حبيب على حساب حسن الشافعي

وسيلة غريبة لجأت إليها شركة الإنتاج الموسيقيّ "بيراميديا"، التي يملكها ريتشارد الحاج، من أجل الترويج لألبوم المطرب حسام حبيب، إذ أرسل الحاج بياناً إعلاميّاً إلى كلّ وسائل الإعلام، يؤكّد فيه أنّه يقوم بالتوسّط بين مطرب شركته والموزّع الموسيقيّ حسن الشافعي الذي يتولّى توزيع الألبوم.

وذكر في البيان أنّه يقوم بالتوسّط بين حسام والشافعي من أجل التصالح في ما بينهما حتّى يستكمل توزيع باقي الأغاني، بعدما انشغل الأخير ببرنامج أراب أيدول كعضو لجنة تحكيم.

اللافت في الأمر هو الإعلان عن الخلاف في وسائل الإعلام، رغم مخالفة ذلك للعادة في مثل هذه المواقف، حيث يقوم المنتج بعقد جلسات صلح وديّة بين الأطراف المتخاصمين، من دون الإفصاح عنها. وقد كان من الممكن أن ينتظر ريتشارد الحاج الموزّع حسن الشافعي إلى حين يتخفّف من انشغالاته في برنامجه أراب أيدول الذي يزعم ريتشارد أنّه كان السبب في تعطيل الألبوم، خصوصاً أنّ صافرة البرنامج لم يتبقَّ على إطلاقها سوى الأسبوع المقبل.

وأضاف المنتج في البيان أنّ الأقاويل والتكّهنات تذهب على الدوام إلى تحميل شركات الإنتاج المسؤولية الرئيسيّة عن تأجيل نزول أيّ ألبوم إلى السوق، بالرغم من أنّ العكس هو الصحيح، وبالرغم من أن الشركات تستخدم كلّ طاقاتها في طرح الألبومات بشكل قويّ وتقديم المطرب بأفضل شكل، في ظلّ الظروف الاقتصاديّة والمشاكل السياسيّة التي تمرّ بها مصر في الوقت الحالي.

ويتحدّى الحاج الوقت لكي يلحق بموسم عيد الفطر، لطرح ألبوم حسام حبيب، الذي يقوم بإنتاجه "RE Music" التابعة لشركة "بيراميديا"، إذ ويتوقع الحاج عوده قويه لحبيب من خلال البوم يجمع بين الاختلاف والتميز وهو الذي عودنا عليه حبيب في ألبوماته .