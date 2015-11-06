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نشطاء يتهمون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل بعد تقرير دولى

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نشطاء يتهمون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل بعد تقرير دولى نشطاء يتهمون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل بعد تقرير دولى

>وجد ناشطون تأكيد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية استخدام غاز الخردل السام فى شمال سوريا فى اغسطس الماضى غير كاف كونه لا يوجه الاتهام مباشرة للجهاديين الذين لجأوا اليه فى قصفهم مناطق سيطرة الفصائل المعارضة وقتها.

وتزامن ذلك مع تراجع ميدانى لقوات النظام اذ فقدت اليوم الجمعة آخر المناطق التى استعادتها خلال عمليتها البرية فى ريف حماة الشمالى فى وسط البلاد برغم الغطاء الجوى الروسى.

واكد خبراء فى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس ان غاز الخردل استخدم خلال معارك فى مدينة مارع فى محافظة حلب (شمال) فى 21 اغسطس الماضى . ولم تحدد المنظمة الجهة المسؤولة عن استخدام تلك المادة.

ومن جهته افاد مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن وكالة فرانس برس ان "تنظيم داعش استخدم غازات سامة خلال هجوم عنيف شنه فى اغسطس الماضى ضد الفصائل الاسلامية والمقاتلة بهدف السيطرة على مدينة مارع".

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