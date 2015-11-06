ألوان فرحة في منازل النجمات

قد تنحو الألوان، في حال استعملت بطريقة خاطئة في عالم التصميم الداخلي، نحو تشويه مشهد الديكور، إلا أن بعض نجمات الغرب يتحلّى برؤية فنية وذوق عال، حيث أجاد في اختيار الألوان بطريقة ذكية في مساحته الخاصّة.

"سيدتي. نت" ينقل زوايا من منازل خمس نجمات عالميات، حيث تبرز روعة الألوان...

1. Gwyneth Paltrow

في منزلها الواقع في "هامبتون" بولاية "فلوريدا"، تتقابل أريكتان في غرفة المعيشة بشقّة الممثلة الأمريكية Gwyneth Paltrow، بحيث يغطّيهما القماش الأزرق السماوي، ليضفي المزيد من الهدوء على هذه الغرفة المخصّصة للراحة، بعد يوم مرهق! تتوسّط طاولة دائريّة منخفضة محمّلة بزهريّة جذّابة الأريكتين. ويتصدّر الموقد الجدار الرئيس، وتعلوه ثلاث لوحات متشابهة الحجم تجسّد مناظر طبيعيّة.

2. Jennifer Lopez

يلفت الانتباه في منزل النجمة العالمية Jennifer Lopez بمدينة "ميامي" الأمريكيّة، ديكور غرفة النوم الرئيسة، حيث تغطّي لوحة عملاقة كامل الجدار الجانبيّ، وتقدّم خليطاً من الألوان الداكنة والحارّة، ما يرمز إلى شخصية النجمة الغامضة!



3. Cameron Diaz

تتعدّد الخزائن المطليّة بالزيتي في المطبخ بشقة Cameron Diaz، وسط مدينة "نيويورك" الأمريكيّة. هناك، تنير ثريا تحتوي على وحدات إضاءة عدة المكان.

4. Heidi Klum

يبدو أن عارضة الأزياء Heidi Klum المشهورة تتمتع برؤية فنيّة واضحة؛ إذ تنبض الألوان من دواخل منزلها صيفي الواقع في "مانهاتن"، حيث تبرز سجادة ملوّنة فوق أرضية "الباركيه" البنية، وتشعّ مجموعة من الألوان الداكنة: البنفسجي والرمادي والأخضر فوق الأريكة التي تمتدّ على شكل زاوية مرصّعة بالوسائد المزركشة. تختلط هذه الألوان في انسجام لتزيّن الطاولة المغطاة بالقماش، فيما يحلّ الأبيض على المقعد الكلاسيكي المعدّ من بالجلد، وتبرز لوحة ضخمة على الجدار الرئيس.

5. Keira Knightley

تترجم الممثلة الانجليزية Keira Knightley ذوقها الفني من خلال خطوط التصميم التي تسكن دواخل منزلها الواقع في "لندن"، حيث تبرز في الصالون سجّادة بسيطة فوق أرضيّة "الباركيه" البنيّة، كما تتلوّن الجدران بأزرق "الباستيل". ويشعّ "الفوشيا" فوق إحدى الأرائك، فيما يُزيّن اللونان الأحمر والأبيض المقعد الوثير الذي يتموضع بجانب الموقد الظاهر من الجدار الرئيس. تتوسّط هذه الجلسة طاولة متفلّتة من ضوابط الأشكال الهندسيّة، فيما تُضفي "الاكسسوارات" الوافرة لمسةً شبابيّةً مشرقةً على هذه المساحة.

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