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ريال مدريد يصدر بيانا بشأن القضية المتهم فيها بنزيمة

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ريال مدريد يصدر بيانا بشأن القضية المتهم فيها بنزيمة ريال مدريد يصدر بيانا بشأن القضية المتهم فيها بنزيمة

(إفي): أصدر نادي ريال مدريد الإسباني اليوم بيانا أكد فيه أن رئيسه، فلورينتينو بيريز أعرب للفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الفريق الملكي عن "كامل دعمه وثقته" في براءة اللاعب من تهم التورط في عملية ابتزاز مواطنه ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي الموجهة له.

وأشار النادي الملكي، في بيان صادر عنه، إلى أن بنزيمة استأنف "مساء اليوم تدريباته في المدينة الرياضية بعد أن أدلى بأقواله أمام السلطات الفرنسية بمدينة فيرسال".

وأوضح البيان "عقد رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز لقاء مع اللاعب أعرب له فيه عن كامل دعمه وثقته في حسن نواياه وبرائته".

وأضاف أن النادي "يثمن التزامه المهني وروح الزمالة التي أظهرها وسلوكه القويم داخل الفريق الأول خلال السنوات الست التي أمضاها في صفوف ريال مدريد".

ووصل بنزيمة إلى مدريد قادما من فرنسا عصر اليوم وتوجه إلى المدينة الرياضية حيث أوضح لرئيس النادي موقفه، وأكد على برائته من التهم المنسوبة له.

كانت نيابة فيرسال بضواحي باريس أعلنت توجيه التهم لنجم ريال مدريد، حيث قالت في بيان صادر عنها إن اللاعب متهم بالضلوع "في محاولة ابتزاز والاشتراك مع عصابة إجرامية في الإعداد لجريمة يمكن المعاقبة عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل".

وغادر بنزيمة قصر العدل في فيرسال بعد أن قضى 24 ساعة قيد الاعتقال على ذمة القضية.

وأمر القاضي لاعب الملكي بعدم إجراء اتصال مع فالبوينا أو أي من المتهمين في القضية، لكنه لم يفرض عليه إجراءات أخرى احترازية، ما يعني قدرة اللاعب على ترك بلاده واللعب مع ريال مدريد.

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